В супермаркете Луцка обнаружили пакет с разлитой ртутью: пришлось всех эвакуировать
Источник:"Волынские новости"
В камере хранения одного из супермаркетов Луцка обнаружили опасное вещество. Кто-то оставил там полиэтиленовый пакет с разлитой ртутью.
Это произошло 3 ноября в супермаркете АТБ на проспекте Возрождения. Соответствующий вызов от дежурного полиции поступил спасателям около 17:40.
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Пострадавших нет
Чрезвычайники обнаружили в камере хранения вещей около 200 грамм разлитой ртути. На место происшествия оперативно прибыли специалисты отделения радиационно-химической защиты. Персонал супермаркета провел эвакуацию посетителей из здания. В результате инцидента никто не пострадал.Справка. Пары ртути и ее соединения очень ядовиты. Вдыхание даже малых концентраций в течение длительного времени приводит к хроническому отравлению.
Ртуть уже собрали
Как сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров, по состоянию на 19:10 специалисты гражданской защиты собрали всю ртуть в специальную емкость. После этого была проведена демеркуризация (меры, направленные на снижение концентрации паров ртути в воздухе помещений до предельно допустимого) объекта.
Инцидент произошел в супермаркете Луцка / Фото ГСЧС
На место прибыли чрезвычайники / Фото ГСЧС
Предыдущие случаи со ртутью в Украине
- В начале октября в Кривом Роге обнаружили более килограмма ртути. Опасное вещество лежало прямо посреди улицы Соборной. В общем, металл растекся на площади в 1 квадратный метр.
- Во время ремонта в школе восточных языков и боевых искусств "Будокан" во Львове разлитую ртуть нашли, когда сняли старый пол в коридоре. Сколько времени она там находилась – неизвестно.
- Ранее пол килограмма ртути собрали на железнодорожном вокзале во Львове. Вещество обнаружили вблизи свалки на первом перроне. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали загрязнение.