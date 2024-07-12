На Киевщине супруги заживо сожгли племянника: суд вынес им приговор

В Киевской области осудили супругов, которые убили своего племянника. Причиной преступления стали неприязненные отношения.

В июне 2023 года на Киевщине супруги заживо сожгли племянника. Женщину приговорили к 14 годам лишения свободы, а ее мужа – к 13.

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Тело вывезли в поле

Правоохранителям удалось установить, что в июне 2023 года осужденные остановили встречный автомобиль, в котором находился племянник мужчины. У них длительное время были неприязненные отношения. Супруги, осуществляя психологическое давление, заставили племянника залезть в багажник их транспортного средства.

Парня привезли в одно из сел Обуховского района, где во дворе дома ему связали руки и ноги, при этом не лишили возможности передвигаться. Затем его заставили выйти на поляну неподалеку домовладения. Там мужчина передал жене заранее приготовленную канистру с бензином, из которой она облила племянника и подожгла. От полученных травм потерпевший умер.

Во время убийства на месте преступления находился их знакомый, который не знал о преступных намерениях обвиняемых. После убийства супруги позвали еще одного мужчину, чтобы он помог им отвезти тело в поле. Там они его закопали и попросили свидетелей не рассказывать никому об убийстве.

В отношении двух знакомых супругов обвинительные акты по факту сокрытия преступления рассматриваются в суде.