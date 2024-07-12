У червні 2023 року на Київщині подружжя живцем спалило племінника. Жінку засудили до 14 років позбавлення волі, а її чоловіка – до 13.

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Тіло вивезли у поле

Правоохоронцям вдалося встановити, що у червні 2023 року засуджені зупинили зустрічний автомобіль, в якому перебував племінник чоловіка. у них тривалий час були неприязні стосунки. Подружжя, здійснюючи психологічний тиск, змусило племінника залізти до багажника їхнього транспортного засобу.

Хлопця привезли до одного із сіл Обухівського району, де на подвір’ї будинку йому зв’язали руки та ноги, при цьому не позбавили можливості пересуватися. Потім його змусили вийти на галявину неподалік домоволодіння. Там чоловік передав дружині заздалегідь приготовлену каністру з бензином, з якої вона облила племінника та підпалила. Від отриманих травм потерпілий помер.

Під час вбивства на місці злочину перебував їхній знайомий, який не знав про злочинні наміри обвинувачених. Після вбивства подружжя покликало ще одного чоловіка, аби він допоміг їм відвезти тіло у поле. Там вони його закопали та попросили свідків не розповідати нікому про вбивство.

Стосовно двох знайомих подружжя обвинувальні акти за фактом приховування злочину розглядаються в суді.