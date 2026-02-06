"Отсылка на мультик": Трамп возмутил США видео с супругами Обам в образе обезьян
- Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение публикацией, где супруги Обам изображены в виде обезьян, что было названо расистским.
- После критики Белый дом удалил сообщение, заявив, что публикация была ошибочной и Трамп "не знал" о ее создании.
Президент США Дональд Трамп 6 февраля в своей соцсети опубликовал видео с Бараком и Мишель Обамами. Супруги там изображены в виде обезьян.
Американских демократов возмутило сообщение, которое они назвали расистским. Об этом сообщили в CNN.
Как в США отреагировали на видео Трампа?
Дональд Трамп опубликовал в Truth Social ролик, посвященный его утверждениям о якобы украденной победе на выборах 2020 года. В конце видео на 2 секунды появляется изображение Барака и Мишель Обам. Их лица на кадре наложены на обезьян под песню The Lion Sleeps Tonight.
Опубликован ролик с супругами Обам: смотрите видео
Публикация вызвала волну критики и возмущения со стороны Демократической партии США. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что республиканцы также должны немедленно осудить такое сообщение.
В частности, политтехнолог Адам Пархоменко назвал видео "откровенным расизмом", а бывший заместитель советника по нацбезопасности при Обаме Бен Роудс заявил, что Трамп – "пятно на истории США".
Также единственный темнокожий республиканец в Сенате США Тим Скотт назвал публикацию расистской и призвал ее удалить.
Молюсь, чтобы это было фейком, потому что это самая расистская вещь, которую я видел в этом Белом доме. Президент должен это удалить,
– написал Скотт.
Как прокомментировали сообщение в Белом доме?
Сначала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила изданию, что возмущение является "фальшивым" и стоит их прекратить.
Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен как Король джунглей, а демократы – как персонажи мультфильма "Король Лев",
– заявила Левитт.
Однако после реакции вышеупомянутого Тима Скотта Белый дом сменил тон. Как сообщили изданию, сотрудник администрации Трампа якобы по ошибке создал это сообщение. В результате – его удалили почти через 12 часов в сети.
Один из американских чиновников заверил, что Трамп якобы "не знал об этом видео и был очень разочарован сотрудником, который его опубликовал".
