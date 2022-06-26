Суровикин будет жестче Дворникова, он любимец Путина, – Фейгин
В России официально назвали человека, который будет отвечать за наступление оккупантов на Юге Украины – Сергей Суровикин. Он, фактически, заменил Александра Дворникова. И действовать Суровикин будет жестче.
Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он говорит, что Дворников просто не справился и его "подвинули".
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Но, по его словам, назначение Суровикина относительно Юга Украины – это серьезно.
Ведь Суровикин – любимец Путина. Он, кстати, в 90-е годы командовал полком, раздавившим трех человек на Горбатом мосту,
– вспоминает Фейгин.
Правозащитник говорит, что тогда там погибло больше людей, но именно этих троих раздавили в ночь на 22 августа.
"И этот Суровикин, кажется, даже 7 месяцев отсидел по этому делу. А сейчас, видишь ли, он генерал, поднялся. И вот такие – они в фаворите у Путина, потому что они идейные", – добавил он.
Фейгин говорит, что Сергей Суровикин прошел и Сирию, и Чечню, весь набор.
Мне кажется, что он будет более жесток, чем Дворников. Ведь Суровикин – не глуп, он как офицер полностью подготовлен и не клинический алкоголик, как другие.
– объяснил он.
Марк Фейгин о назначении Суровикина вместо Дворникова: видео
К слову, с начала июня российское командование, вероятно, уволило нескольких генералов из ключевых оперативных командных ролей в войне в Украине. Такие данные приводит британская разведка.
Что известно о Сергее Суровикине
- Солдаты под руководством Суровикина задавили военной техникой троих протестующих в Москве во время августовского переворота 1991 года. Суровикина после этого был арестован. Он семь месяцев находился под стражей.
- Уже в 1995 году он получил наказание в виде одного года условно. Его признали виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Но потом обвинения сняли, а судимость погасили.
- В марте 2004 года Суровикин избил подчиненного, произошло это по политическим мотивам. А уже в апреле в кабинете Суровикина в присутствии его самого и заместителя командующего войсками округа застрелился заместитель командира дивизии по вооружению полковник Андрей Штакал.
- Во времена российского военного вторжения в Сирию дважды руководил там группировкой войск. Впервые – с апреля по декабрь 2017 года. Руководил группировкой более девяти месяцев, дольше всех других командующих.
- В январе 2019 года его снова бросили в Сирию. Второе его пребывание там длилось четыре месяца – до апреля 2019 года.