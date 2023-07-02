Об этом 24 Каналу рассказал Марк Фейгин – российский оппозиционер, блоггер, юрист. По его мнению, в России уже начались чистки в армии. Однако Путину это будет вызовом.

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Суровикина, вероятнее всего, допрашивают

В течение последней недели появлялось много информации о якобы задержании генерала Сергея Суровикина. Однако такое событие долго засекреченным быть не могло бы. В конце концов Суровикин мог бы выйти с каким-то обращением, чтобы опровергнуть слухи. Никто ведь его не видел еще с 24 июня.

Впрочем, этого он так и не сделал. Только российские чиновники заявляли, что, мол, никакого задержания не было.

Можно предположить, что его допрашивают, чтобы выяснить что-то. В этом я уверен почти наверняка. Вдруг они с Пригожиным что-то обсуждали, что можно трактовать как соучастие в мятеже,

– отметил Марк Фейгин.

С Суровикиным могут общаться ФСБ и департамент военной контрразведки. Возможно, для этого привлекли людей из близкого круга Владимира Путина.

" Чистка в армии будет. Без нее нельзя обойтись. Чтобы не повторить новый мятеж, Путину необходимо провести эту чистку. Это исторически обоснованный шаг, неизбежный, роковой. Это делали все режимы, подобные путинскому", – заметил юрист.

Российский диктатор в условиях войны испытывает нелояльность генералитета и даже попытки избегания ответственности. Поэтому он хочет избавиться от людей. Но здесь он может столкнуться с проблемой – кого брать на смену. В России достаточно остро стоит проблема кадрового голода.

Марк Фейгин о чистках в российские армии: смотреть видео

Кадровый голод в России

На встрече с так называемыми "военкорами" 13 июня Владимир Путин подчеркивал, что нужно искать "новых талантливых управленцев". Но на самом деле продвижение этих "талантов" тоже не сыграет на руку Путину.

Возможно, конечно, не большинство присоединилось к мятежу Евгения Пригожина. Однако настроения в русской армии, причем на всех уровнях, желает лучшего. Особого энтузиазма нет ни у кого.

Почистить "сверху" – он почистит. Но на кого менять? Кто будет воевать? Кадыров что ли? Это большая проблема,

– подчеркнул Фейгин.

Другой проблемой для Путина является определение, кто все же знал о мятеже и, возможно, даже ему как-то способствовал. Однако диктатору нужно выяснить это и для всеобщей демонстрации. Мол, если еще кто-нибудь захочет пойти против него – будет найден и наказан.

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