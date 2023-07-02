Про це 24 Каналу розповів Марк Фейгін – російський опозиціонер, блогер, юрист. На його думку, в Росії уже почались чистки в армії. Однак для Путіна це буде викликом.

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Суровікіна, найімовірніше, допитують

Впродовж останнього тижня з'являлось багато інформації про нібито затримання генерала Сергія Суровікіна. Однак така подія довго засекреченою бути не могла б. Зрештою, Суровікін міг би вийти з якимось зверненням, аби спростувати чутки. Адже ніхто його не бачив ще з 24 червня.

Втім цього він так і не зробив. Лише російські високопосадовці заявляли, що, мовляв, ніякого затримання не було.

Можна припустити, що його допитують, аби щось з'ясувати. В цьому я впевнений майже напевне. Раптом вони з Пригожиним щось таке обговорювали, що можна трактувати як співучасть у заколоті,

– зазначив Марк Фейгін.

З Суровікіним може спілкуватись ФСБ та департамент військової контррозвідки. Можливо, для цього залучили осіб з близького кола Владіміра Путіна.

"Чистка в армії буде. Без неї не можна обійтись. Щоб не повторити нового заколоту, Путіну необхідно провести цю чистку. Це історично обґрунтований крок, неминучий, фатальний. Це робили всі режими, подібні путінському", – зауважив юрист.

Російський диктатор в умовах війни відчуває нелояльність генералітету та навіть спроби уникнення відповідальності. Тому він хоче позбутися від таких людей. Але тут він може зіштовхнутись з проблемою – кого брати на заміну. В Росії доволі гостро стоїть проблема кадрового голоду.

Марк Фейгін про чистки в російські армії: дивитись відео

Кадровий голод в Росії

На зустрічі із так званими "військкорами" 13 червня Владімір Путін наголошував, що потрібно шукати "нових талановитих управлінців". Але насправді просування цих "талантів" теж не зіграє на руку Путіну.

Можливо, звісно, не більшість долучилась до заколоту Євгенія Пригожина. Однак настрої в російській армії, при чому, на усіх рівнях, бажає кращого. Особливого ентузіазму немає ні в кого.

Почистити "зверху" – він почистить. Але на кого змінювати? Хто воювати буде? Кадиров чи що? Це велика проблема,

– наголосив Фейгін.

Іншою проблемою для Путіна є визначення, хто все ж знав про заколот і, можливо, навіть якось йому сприяв. Однак диктаторові потрібно з'ясувати це й для загальної демонстрації. Мовляв, якщо ще хтось захоче піде проти нього – буде знайдений та покараний.

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