Суровикина и его заместителя Юдина могли арестовать за госизмену и отправить в "Лефортово"

Вооруженный мятеж Пригожина просто так не миновал. В России начали лететь головы. Сообщается, что за госпредательство, вероятно, арестовали Суровикина и его заместителя Юдина.

Сразу оговоримся, что соответствующую информацию распространяют российские СМИ. Официально ее ни подтвердили, ни опровергли. Впрочем, зная власть в стране-агрессоре, там будут всячески пытаться сделать все возможное для того, чтобы, если Суровикина и Юдина арестовали, об этом узнали как можно меньше людей.

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Суровикина забрали еще 25 июня

По крайней мере, об этом сообщают военкоры. Они жалуются, что перед нами появляются результаты так называемого "похода на Москву".

Если это правда, то за решетку попал командующий оккупационными войсками, а также его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин. Обоих, вероятно, обвинили в госизмене и отправили в СИЗО "Лефортово".



Военкор рассказал, что Суровикина арестовали / Скриншот​

По имеющейся информации, Суровикин знал, что готовится вооруженный мятеж Пригожина. Более того, даже лично способствовал, чтобы он все-таки состоялся. Видимо, надеялся, что наемники ЧВК "Вагнера" таки дойдут до Москвы и свергнут военное руководство.

В изданиях пишут, что Суровикин с 2017 года был почетным членом ЧВК "Вагнера". Более того, у него был жетон с номером М-3744.

К слову, во время вооруженного мятежа Суровикин даже снимал видео для наемников Пригожина. Он якобы призвал бойцов ЧВК "Вагнера" прекратить свой так называемый поход на Москву.

Отметим, что издание New York Times писало о том, что Суровикин знал о планах Пригожина. И ответить на вопрос, связанный с этим, пришлось Дмитрию Пескову.

В Кремле жалуются на "спекуляции"

Спикер Кремля Дмитрий Песков был буквально поставлен в угол. Журналисты спросили, что ему известно о том, что Суровикин хоть как-то, но причастен к вооруженному мятежу. На что говорящая голова ответила очень вяло и обтекаемо.

Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров,

– сказал он.

Ответ спикера Кремля был максимально вялым. В нем он ни подтвердил, ни опроверг версию, озвученную в СМИ. Как бы там ни было, но Суровикин, если это правда, вскоре будет наказан за то, что пошел против Путина.