Суррогатное материнство для иностранцев: мошенники заработали почти миллион долларов

В Винницкой области реализовали международную преступную схему для участия в программе суррогатного материнства. Служба безопасности Украины разоблачила преступников.

Мошенники оказывали фиктивные услуги по программе суррогатного материнства. Их услугами воспользовались, как минимум, 50 иностранцев и украинцев.

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Что придумали преступники

Таким бизнесом удалось заработать почти миллион долларов. Организовал схему винничанин.

Мужчина с сообщниками создал частные компании и даже псевдоклинику. Он не имел медицинской лицензии и штата врачей. Однако мошенники якобы заключали фиктивные браки, вносили фейковые данные в медицинские документы и искали суррогатных матерей.

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Как работала схема

На самом деле правонарушители предоставляли клиентам ложную информацию. Следствие установило, что они ориентировались прежде всего на иностранцев, которых находили через интернет.

За псевдоуслуги получали от 30 до 50 тысяч долларов. После того как клиенты присылали деньги, мошенники прекращали общаться с ними.



Преступники не имели лицензий / Фото СБУ

Правоохранители провели обыск в офисах, домах и автомобилях. Они нашли такие вещи:

медицинскую документацию;

свидетельства о бракосочетании иностранцев с украинками;

договора с иностранцами о предоставлении посреднических услуг;

заявления о признании отцовства;

нотариальные доверенности, которые подписали украинские гражданки, относительно представительства интересов;

черную бухгалтерию;

банковские карты.

Организатор и его сообщница получили подозрения по статьям о мошенничестве. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить причастных к торговле людьми.