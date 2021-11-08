Шахраї надавали фіктивні послуги за програмою сурогатного материнства. Їхніми послугами скористалися, як мінімум, 50 іноземців та українців.

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Що вигадали злочинці

Таким бізнесом вдалося заробити майже мільйон доларів. Організував схему вінничанин.

Чоловік зі спільниками створив приватні компанії та навіть псевдоклініку. Він не мав медичної ліцензії та штату лікарів. Однак шахраї начебто укладали фіктивні шлюби, вносили фейкові дані до медичних документів та шукали сурогатних матерів.

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Як працювала схема

Насправді правопорушники надавали клієнтам неправдиву інформацію. Слідство встановило, що вони орієнтувалися насамперед на іноземців, яких знаходили через інтернет.

За псевдопослуги отримували від 30 до 50 тисяч доларів. Після того, коли клієнти надсилали гроші, шахраї припиняли спілкуватись з ними.



Злочинці не мали ліцензій / Фото СБУ

Правоохоронці провели обшук в офісах, домівках та автомобілях. Вони знайшли такі речі:

медичну документацію;

свідоцтва про одруження іноземців з українками;

договори з іноземцями про надання посередницьких послуг;

заяви про визнання батьківства;

нотаріальні довіреності, які підписали українські громадянки, щодо представництва інтересів;

чорну бухгалтерію;

банківські картки.

Організатор та його спільниця отримали підозри за статтями про шахрайство. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити причетних до торгівлі людьми.