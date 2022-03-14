На суше наша армия самая сильная в Европе, а в воздухе мы "удивили" 167 "птичек" противника

В новом обращении к украинцам и миру Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что сейчас наши войска, которые работают на суше, – сильнейшие в Европе.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины демонстрируют не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм. И добавил, что вся страна поддерживает своих воинов.

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Обращение Министра обороны приурочено в том числе ко Дню добровольца. По случаю праздника Резников отметил заслуги украинской армии.

Все видят, что на суше наша армия среди лучших в мире и самая сильная в Европе. Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника,

– рассказал Резников.

Кроме того, он отметил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города.

Резников подчеркнул, что в Россию вернутся сотни гробов: