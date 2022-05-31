Существенные потери врага на Юге: ВСУ уничтожили почти сотню россиян и много техники
Источник:оперативное командование "Юг"
На Юге оккупанты имеют много потерь. В частности, вслед за русским кораблем последовали много техники врага и почти 100 человек личного состава.
ОК "Юг" рассказал об успехах 30 мая. В этот день обстановка в регионе была динамичной и напряженной.
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На Юге оккупанты имеют большие потери
Российская армия на Юге не имеет успеха в продвижении. Поэтому активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары. Враг цинично бил по гражданским объектам, повредив мельницу, производственное помещение, водопровод, частный двор. Наша же армия идет в контрнаступление.
В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны на Южнобугском направлении, враг покинул село Николаевка, на севере Херсона. Это привело к паническим настроениям и деморализовало рашистов в других подразделениях,
– сообщили в ОК "Юг".
Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли существенные потери российским оккупантам. В частности, они уничтожили:
- 78 рашистов;
- 8 танков;
- 2 гаубицы;
- самоходное орудие "Пион";
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- 5 единиц бронированной и 2 – автомобильной техники.
Шторм выбрасывает мины, корабль врага с ракетами до сих пор в море
В ОК "Юг" сообщили, что 30 мая в Черном море находился вражеский корабль, переносивший крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".
Более того, на остров Змеиный перешел десантный катер "Дюгонь" и 2 десантных скоростных катера "Раптор".
В Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задания по блокированию судоходства и работе портов,
– говорится в сообщении.
Из-за того, что враг заменял море, шторм вынес на берег вражескую мину. Специалисты взрывной службы увезли ее в безопасное место.
Людям в очередной раз напомнили, что следует быть бдительными и внимательными и не подвергать себя опасности.
Последние потери врага: вкратце
- С начала полномасштабной войны, то есть с 24 февраля, враг потерял более 30 тысяч единиц личного состава.
- Алексей Арестович рассказал, что в течение недели Вооруженные Силы Украины накрыли командный пункт под Изюмом, командный узел связи в Лимане (его уничтожили дотла), 2 колонны российских войск в Херсонской области и эшелон российских танков. Кроме того, было хорошее попадание в Донецкую область.
- Кроме того, в течение 30 мая наши бойцы на Донбассе отразили 8 атак врага. Еще на 2 локациях продолжались бои. Также ВСУ уничтожили танк, 4 артиллерийские системы и 5 бронированных боевых машин. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.
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