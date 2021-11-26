Существует риск эскалации из-за закона о переходном периоде, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие закона о переходном периоде на оккупированных территориях не будут продвигать. Глава государства убежден, что это будет иметь определенные риски.

Против принятия закона о переходном периоде выступают не только Россия, но и западные партнеры Украины. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября.

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Это может означать выход из минских договоренностей

Владимир Зеленский рассказал, что применение беспилотников Bayraktar и закон о переходном периоде – это 2 вопроса, с которыми зарубежные партнеры Украины не согласны. По словам президента, принятие закона будет означать, что наша страна вышла из минских договоренностей. Это сделает невозможным дальнейшие переговоры в нормандском формате.

Здесь не вопрос, что Россия против этого. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Пока что на предмет переходного правосудия не очень положительно реагируют и другие наши союзники. Вопрос в том, что мы держимся за этот "Минск",

– заявил Зеленский.

Именно поэтому президент подчеркнул, что Украина пока не будет продвигать закон о переходном периоде на оккупированных территориях из-за возможных рисков.

Закон о переходном периоде: главное