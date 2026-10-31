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24 Канал Новости Украины Существует угроза: мэр Ивано-Франковска призвал реагировать на сигналы тревоги ночью
31 октября, 18:20
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Обновлено - 18:46, 31 октября

Существует угроза: мэр Ивано-Франковска призвал реагировать на сигналы тревоги ночью

Анастасия Колесникова

Оккупанты готовят новые массированные удары по Украине. В этот раз главным направлением вражеской атаки могут стать западные области.

О потенциальной опасности предупреждают мониторинговые каналы, а также местные власти. 

Куда Россия может направить массированные удары? 

Мониторинговые каналы пишут, что Россия готовит масштабные атаки по западным регионам и Черниговщине. 

В Крыму якобы накопили более 200 дронов "Герань-4/5", а с аэродромов "Шаталово" и "Миллерово" уже фиксируют пуски "Герань-2" в направлении западных областей. 

Об угрозе сообщил и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Реагируем на тревоги в течение ночи! Есть угроза!,
 – написал городской голова. 

Ранее советник президента "Флэш" рассказывал, что Россия испытывает новые маршруты атак по реактивным дронам "Герань-4" по западным областям Украины. Враг может уменьшать боевую часть дронов, чтобы увеличить дальность их полета. 

По словам "Флеша" Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и около 700 "Герань-5". Кроме того, враг совершенствует "Герань-5". 

При маневрировании их скорость может достигать 1000 км/ч. Это усложняет работу украинского ПВО. 

Также россияне разрабатывают дешевые реактивные ракеты, которые планируют производить десятками тысяч в год.

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