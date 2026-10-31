Существует угроза: мэр Ивано-Франковска призвал реагировать на сигналы тревоги ночью

Оккупанты готовят новые массированные удары по Украине. В этот раз главным направлением вражеской атаки могут стать западные области.

О потенциальной опасности предупреждают мониторинговые каналы, а также местные власти.

Куда Россия может направить массированные удары?

Мониторинговые каналы пишут, что Россия готовит масштабные атаки по западным регионам и Черниговщине.

В Крыму якобы накопили более 200 дронов "Герань-4/5", а с аэродромов "Шаталово" и "Миллерово" уже фиксируют пуски "Герань-2" в направлении западных областей.

Об угрозе сообщил и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Реагируем на тревоги в течение ночи! Есть угроза!,

– написал городской голова.

Ранее советник президента "Флэш" рассказывал, что Россия испытывает новые маршруты атак по реактивным дронам "Герань-4" по западным областям Украины. Враг может уменьшать боевую часть дронов, чтобы увеличить дальность их полета.

По словам "Флеша" Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и около 700 "Герань-5". Кроме того, враг совершенствует "Герань-5".

При маневрировании их скорость может достигать 1000 км/ч. Это усложняет работу украинского ПВО.

Также россияне разрабатывают дешевые реактивные ракеты, которые планируют производить десятками тысяч в год.