Є загроза: мер Івано-Франківська закликав реагувати на тривоги вночі

Окупанти готують масовані удари по західних регіонах / Getty Images
Окупанти готують нові масовані удари по Україні. Цього разу головним напрямок ворожої атаки можуть стати західні області.
Про потенційну небезпеку попереджають моніторингові канали, а також місцева влада.
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Куди Росія може скерувати масовані удари?
Моніторингові канали пишуть, що Росія може готувати масштабні атаки по західних регіонах і Чернігівщині.
У Криму нібито накопичили понад 200 дронів "Герань-4/5", а з аеродромів "Шаталово" та "Міллерово" вже фіксують пуски "Герань-2" у напрямку західних областей.
Про загрозу повідомив і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
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Раніше радник президента "Флеш" розповідав, що Росія випробовує нові маршрути атак реактивними дронами "Герань-4" по західних областях України.
Ворог може зменшувати бойову частину дронів, щоб збільшити дальність їхнього польоту.
За словами "Флеша" Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і близько 700 "Герань-5".
Крім того, ворог вдосконалює "Герань-5". Під час маневрування їхня швидкість може сягати 1000 кілометрів на годину. Це ускладнює роботу української ППО.
Також росіяни розробляють дешеві реактивні ракети, які планують виробляти десятками тисяч на рік.
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