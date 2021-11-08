Существует угроза жизни, – Ясько о критическом состоянии Саакашвили
Источник:фейсбук Лизы Ясько
Возлюбленная Михеила Саакашвили Елизавета Ясько сообщила о его критическом состоянии. Нардеп от "Слуги народа" говорит, что существует угроза жизни политика.
Ясько в прямом эфире рассказала, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе вышел из тюрьмы и призвал срочно собрать консилиум врачей.
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В каком состоянии Саакашвили
По словам нардепа, экс-президент Грузии отказался от анализов, таблеток, уколов, капельниц и переливания крови. Это его ответ на видео, которое обнародовала тюремная администрация.
По состоянию на сегодня, вечер: состояние Михаила критическое и существует настоящая угроза его жизни,
– подчеркнула Ясько.
Она добавила, что без медикаментов – это "вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий". Ясько отметила, что политику могут оказать помощь только в качественной частной больнице. Поэтому она попросила перевести Саакашвили в клинику с соответствующими условиями.
О каком видео говорит Ясько
Грузинские власти заявили, что Михеил Саакашвили употребляет пищу и обнародовали соответствующее видео. Зато сам политик заявил, что ранее говорил о том, что употребляет прописанные врачами добавки.
Что известно о задержании Саакашвили
- Саакашвили взяли под стражу 1 октября из-за открытых уголовных дел. Он только прибыл в Батуми – вернулся в Грузию накануне местных выборов.
- Сам Саакашвили называет дело против него политическим и не признает вины.
- После заключения он объявил голодовку, которую продолжает до сих пор. Третий президент Грузии похудел на 20 килограммов. Его состояние здоровья постепенно ухудшалось, начались проблемы с сердцем.
- 23 октября Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки.
- Оппозиция и ее сторонники не соглашаются с результатами 2 тура выборов. Они заявили, что "борьба не закончилась, а только началась".
Текст поста Елизаветы Ясько:
Личный врач Михаила Саакашвили – Николоз Кипшидзе только что вышел из тюрьмы и призвал срочно собрать консилиум врачей из-за критического состояния Михаила. По состоянию на сегодня, вечер: состояние Михаила критическое и существует настоящая угроза его жизни!
Михаил отказался от любых анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на позорное видео, обнародованное тюремной администрацией. И без тех медикаментов, которые поддерживали его жизнь и которые он принимал – это вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий. Только качественная современная частная больница с ее оборудованием и персоналом сможет спасти Михаила Саакашвили!
Обращаюсь к властям Грузии – Прошу немедленно перевести Михаила Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями!