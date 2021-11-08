Существует угроза жизни, – Ясько о критическом состоянии Саакашвили

Возлюбленная Михеила Саакашвили Елизавета Ясько сообщила о его критическом состоянии. Нардеп от "Слуги народа" говорит, что существует угроза жизни политика.

Ясько в прямом эфире рассказала, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе вышел из тюрьмы и призвал срочно собрать консилиум врачей.

Читайте также Власти Грузии показали видео, где Саакашвили якобы ест в больнице: политик ответил

В каком состоянии Саакашвили

По словам нардепа, экс-президент Грузии отказался от анализов, таблеток, уколов, капельниц и переливания крови. Это его ответ на видео, которое обнародовала тюремная администрация.

По состоянию на сегодня, вечер: состояние Михаила критическое и существует настоящая угроза его жизни,

– подчеркнула Ясько.

Она добавила, что без медикаментов – это "вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий". Ясько отметила, что политику могут оказать помощь только в качественной частной больнице. Поэтому она попросила перевести Саакашвили в клинику с соответствующими условиями.

О каком видео говорит Ясько

Грузинские власти заявили, что Михеил Саакашвили употребляет пищу и обнародовали соответствующее видео. Зато сам политик заявил, что ранее говорил о том, что употребляет прописанные врачами добавки.

Что известно о задержании Саакашвили

Текст поста Елизаветы Ясько:

Личный врач Михаила Саакашвили – Николоз Кипшидзе только что вышел из тюрьмы и призвал срочно собрать консилиум врачей из-за критического состояния Михаила. По состоянию на сегодня, вечер: состояние Михаила критическое и существует настоящая угроза его жизни!

Михаил отказался от любых анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на позорное видео, обнародованное тюремной администрацией. И без тех медикаментов, которые поддерживали его жизнь и которые он принимал – это вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий. Только качественная современная частная больница с ее оборудованием и персоналом сможет спасти Михаила Саакашвили!

Обращаюсь к властям Грузии – Прошу немедленно перевести Михаила Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями!