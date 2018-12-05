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      Сутки на Донбассе один военный погиб, а еще трое получили ранения

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      В течение суток 4 декабря один военный погиб, а еще трое получили ранения
      В течение суток 4 декабря один военный погиб, а еще трое получили ранения / Фото из открытых источников

      В течение суток 4 декабря в зоне боевых действий на Донбассе боевики 24 раза обстреливали позиции украинских войск, в том числе 7 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, а еще трое получили ранения.

      Об этом сообщают в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил на Facebook-странице.

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      Известно, что боевики обстреливали позиции войск в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

      По данным разведки, за сутки 4 декабря двое боевиков погибли, еще 5 — ранены.

      Обстрелам из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье. Противотанковыми управляемыми ракетами обстреляли военных возле Красногоровки. Около Троицкого и Водяного боевики открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты. Кроме того, зафиксирована активность вражеского снайпера,
      – отмечают украинские военные

      Известно, что были убиты 2 оккупанта и еще 5 –ранены

      .

      Напомним, что в Украине 3 декабря начались военные сборы резервистов. В Минобороны отмечают – всеобщей мобилизации не будет.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Жертвы Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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