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      Украина понесла невосполнимую потерю на Донбассе: известно имя Героя

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      Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского воина
      Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского воина / Фото из открытых источников

      Появилась информация об еще одном воине, которого Украина потеряла на Донбассе. Это житель Каменского Днепропетровской области Александр Иванишко. Мужчина имел звание младшего сержанта.

      Соответствующая информация появилась на официальном сайте Каменской горсовета.

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      Отмечается, что мужчину призвали в ряды Вооруженных Сил Украины в феврале 2018 года.

      Также известно, что родился он в 1987 году, имел звание младшего сержанта и служил старшим механиком-водителем в танковом батальоне военной части С4261.

      "Городской голова Андрей Белоусов, городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким каменчанина Александра Иванишко, погибшего в зоне проведения операции Объединенных сил. В эти тяжелые дни мы вместе с родными разделяем боль невосполнимой утраты, низко склоняемся в скорби. Верный гражданскому долгу и военной присяге, Александр Иванишко самоотверженно и мужественно отстаивал свободу родной страны, защищал мирное небо и нашу спокойную жизнь. Светлая память о настоящем патриоте навсегда останется в серцях земляков",  – говорится в сообщении.

      Напомним. в начале ноября в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате обстрела украинских позиций погиб Виталий Онуфрейчук. Родился он в 1981 году и жил в Черновцах. Служил воин в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Защитник был убит прямым попаданием мины в блиндаж.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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