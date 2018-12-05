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      Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі: відомо ім'я Героя

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      Стало відомим ім'я загиблого на Донбасі українського воїна
      Стало відомим ім'я загиблого на Донбасі українського воїна / Фото з відкритих джерел

      З’явилася інформація про ще одного воїна, якого Україна втратила на Донбасі. Це житель Кам'янського Дніпропетровської області Сергій Іванішко. Чоловік мав звання молодшого сержанта.

      Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Кам’янської міськради.

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      Зазначається, що чоловіка призвали до лав Збройних Сил України у лютому 2018 року.

      Також відомо, що народився він у 1987 році, мав звання молодшого сержанта та служив старшим механіком-водієм у танковому батальйоні військової частини С4261.

      "Міський голова Андрій Білоусов, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким кам’янчанина Олександра Іванішка, загиблого у зоні проведення Операції Об’єднаних сил. У ці важкі дні ми разом з рідними поділяємо біль непоправної втрати, доземно схиляємось у скорботі. Вірний громадянському обов’язку та військовій присязі, Олександр Іванішко самовіддано та мужньо відстоював свободу рідної країни, захищав мирне небо та наше спокійне життя. Світла пам’ять про справжнього патріота назавжди залишиться в серцях земляків", – мовиться у повідомленні.

      Нагадаємо. на початку листопада у зоні проведення Операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу українських позицій загинув Віталій Онуфрейчук. Народився він у 1981 році та жив у Чернівцях. Служив чоловік у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді. Захисника було вбито прямим попаданням міни у бліндаж.

      Теги: Жертви Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 Канал
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