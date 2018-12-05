08:47
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Доба на Донбасі: Україна зазнала втрат

      480 Читать новость на русском
      Впродовж доби 4 грудня один військовий загинув, а ще троє зазнали поранень
      Впродовж доби 4 грудня один військовий загинув, а ще троє зазнали поранень / Фото з відкритих джерел

      Впродовж доби 4 грудня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 24 рази обстрілювали позиції українських військ, зокрема 7 разів застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, а ще троє зазнали поранень.

      Про це повідомляють у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил на Facebook-сторінці.

      Читайте також: Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі: відомо ім'я Героя

      Відомо, що бойовики обстрілювали позиції військ у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски, Славне, Тарамчук, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.

      За даними розвідки, за добу 4 грудня двоє бойовиків загинули, ще 5 — поранені.

      Обстрілів з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти поблизу Кримського, Пісків, Новозванівки, Широкиного та Водяного, що на Приазов’ї. Протитанковими керованими ракетами обстріляли військових біля Красногорівки. Біля Троїцького і Водяного бойовики відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти. Окрім того, зафіксовано активність ворожого снайпера,
      – зазначають українські військові

      Відомо, що було вбито 2 окупантів та ще 5 – поранено.

      Нагадаємо, що в Україні 3 грудня розпочалися військові збори резервістів. В міноборони наголошують – загальної мобілізації не буде.

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Жертви Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Церковь и экономическая успешность страны: вызов для независимой украинской церкви
      сьогодні , 08:40 Церковь и экономическая успешность страны: вызов для независимой украинской церкви
      Максим Карижський 23
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      4 грудня , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      Валерій Карпунцов 465
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      4 грудня , 21:02 Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      Світлана Попова 2412
      Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      4 грудня , 20:30 Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      Артем Овдієнко 1065
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Кандидати в президенти обіцяють те, що не зможуть виконати, – експерт
      23 листопада , 07:01
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Нульова смертність від ДТП: досвід Лондона
       9 серпня , 13:40
      Північний міст будуть ремонтувати до кінця 2020-го року
       19 вересня , 14:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук