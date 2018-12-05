Доба на Донбасі: Україна зазнала втрат

Впродовж доби 4 грудня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 24 рази обстрілювали позиції українських військ, зокрема 7 разів застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, а ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляють у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил на Facebook-сторінці.

Читайте також: Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі: відомо ім'я Героя

Відомо, що бойовики обстрілювали позиції військ у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски, Славне, Тарамчук, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.

За даними розвідки, за добу 4 грудня двоє бойовиків загинули, ще 5 — поранені.

Обстрілів з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти поблизу Кримського, Пісків, Новозванівки, Широкиного та Водяного, що на Приазов’ї. Протитанковими керованими ракетами обстріляли військових біля Красногорівки. Біля Троїцького і Водяного бойовики відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти. Окрім того, зафіксовано активність ворожого снайпера,

– зазначають українські військові

Відомо, що було вбито 2 окупантів та ще 5 – поранено.

Нагадаємо, що в Україні 3 грудня розпочалися військові збори резервістів. В міноборони наголошують – загальної мобілізації не буде.