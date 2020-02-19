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      Сутки на Донбассе: пророссийские боевики не прекращают обстрелы

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      Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе / Минобороны Украины

      В течение суток 18 февраля пророссийские боевики 22 раза обстреляли украинские позиции. Враг стрелял из запрещенного минскими договоренностями вооружения, а также вооружения танка, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      В течение суток погиб военный, четыре защитника получили ранения и еще двое – боевое поражение, сообщают в штабе ООС.

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      Где стреляли пророссийские боевики:

      • вблизи Березового;
      • Широкино;
      • Пищевика;
      • Крымского;
      • Новотошковского;
      • Орехово;
      • Хутора Свободного;
      • Золотого-4;
      • Попасной;
      • Луганского;
      • Новолуганского.

      С началом этих суток российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия,
      – сообщают в штабе.

      В штабе отмечают, что за текущие сутки потерь нет.

      Что известно об атаке боевиков вблизи Золотого

      • Войска оккупанта начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.
      • СМИ сообщали о попытках боевиков продвинуться через линию разграничения. Однако в штабе заверили, что после завершения атаки украинские позиции остаются под контролем Вооруженных сил.
      • Завершение боя зафиксировали в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный, трое украинцев получили ранения, двое контужены. У врага: 4 погибших, 6 раненых.
      • В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.
      • По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.
      • Боевые действия на фронте стали самыми масштабными с 2018 года.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил
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