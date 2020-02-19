Сутки на Донбассе: пророссийские боевики не прекращают обстрелы

В течение суток 18 февраля пророссийские боевики 22 раза обстреляли украинские позиции. Враг стрелял из запрещенного минскими договоренностями вооружения, а также вооружения танка, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение суток погиб военный, четыре защитника получили ранения и еще двое – боевое поражение, сообщают в штабе ООС.

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Где стреляли пророссийские боевики:

вблизи Березового;

Широкино;

Пищевика;

Крымского;

Новотошковского;

Орехово;

Хутора Свободного;

Золотого-4;

Попасной;

Луганского;

Новолуганского.

С началом этих суток российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия,

– сообщают в штабе.

В штабе отмечают, что за текущие сутки потерь нет.

Что известно об атаке боевиков вблизи Золотого