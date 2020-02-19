Сутки на Донбассе: пророссийские боевики не прекращают обстрелы
В течение суток 18 февраля пророссийские боевики 22 раза обстреляли украинские позиции. Враг стрелял из запрещенного минскими договоренностями вооружения, а также вооружения танка, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В течение суток погиб военный, четыре защитника получили ранения и еще двое – боевое поражение, сообщают в штабе ООС.
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Где стреляли пророссийские боевики:
- вблизи Березового;
- Широкино;
- Пищевика;
- Крымского;
- Новотошковского;
- Орехово;
- Хутора Свободного;
- Золотого-4;
- Попасной;
- Луганского;
- Новолуганского.
С началом этих суток российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия,
– сообщают в штабе.
В штабе отмечают, что за текущие сутки потерь нет.
Что известно об атаке боевиков вблизи Золотого
- Войска оккупанта начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.
- СМИ сообщали о попытках боевиков продвинуться через линию разграничения. Однако в штабе заверили, что после завершения атаки украинские позиции остаются под контролем Вооруженных сил.
- Завершение боя зафиксировали в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный, трое украинцев получили ранения, двое контужены. У врага: 4 погибших, 6 раненых.
- В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.
- По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.
- Боевые действия на фронте стали самыми масштабными с 2018 года.
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