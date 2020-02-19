Доба на Донбасі: проросійські бойовики не припиняють обстріли

Впродовж доби 18 лютого проросійські бойовики 22 обстріляли українські позиції. Ворог гатив із забороненого мінськими домовленостями озброєння, а також озброєння танку, БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Впродовж доби загинув військовий, чотири захисники отримали поранення та ще двоє – бойове ураження, повідомляють у штабі ООС.

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Де стріляли проросійські бойовики:

поблизу Березового;

Широкиного;

Пищевика;

Кримського;

Новотошківського;

Оріхового;

Хутора Вільного;

Золотого-4;

Попасної;

Луганського;

Новолуганського.

З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисникам Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї,

– повідомляють у штабі.

У штабі наголошують, що за поточну добу втрат немає.

Що відомо про атаку бойовиків поблизу Золотого