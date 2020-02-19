Доба на Донбасі: проросійські бойовики не припиняють обстріли
Впродовж доби 18 лютого проросійські бойовики 22 обстріляли українські позиції. Ворог гатив із забороненого мінськими домовленостями озброєння, а також озброєння танку, БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Впродовж доби загинув військовий, чотири захисники отримали поранення та ще двоє – бойове ураження, повідомляють у штабі ООС.
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Де стріляли проросійські бойовики:
- поблизу Березового;
- Широкиного;
- Пищевика;
- Кримського;
- Новотошківського;
- Оріхового;
- Хутора Вільного;
- Золотого-4;
- Попасної;
- Луганського;
- Новолуганського.
З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисникам Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї,
– повідомляють у штабі.
У штабі наголошують, що за поточну добу втрат немає.
Що відомо про атаку бойовиків поблизу Золотого
- Війська окупанта розпочали наступ на українські позиції о 5 ранку 18 лютого. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
- ЗМІ повідомляли про спроби бойовиків просунутися через лінію розмежування. Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки українські позиції залишаються під контролем Збройних сил.
- Завершення бою зафіксували о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контуження. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.
- У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь на атаку бойовиків.
- За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження.
- Бойові дії на фронті стали наймасштабнішими від 2018 року.