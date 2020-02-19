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      Доба на Донбасі: проросійські бойовики не припиняють обстріли

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      Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі / Міноборони України

      Впродовж доби 18 лютого проросійські бойовики 22 обстріляли українські позиції. Ворог гатив із забороненого мінськими домовленостями озброєння, а також озброєння танку, БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Впродовж доби загинув військовий, чотири захисники отримали поранення та ще двоє – бойове ураження, повідомляють у штабі ООС.

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      Де стріляли проросійські бойовики:

      • поблизу Березового;
      • Широкиного;
      • Пищевика;
      • Кримського;
      • Новотошківського;
      • Оріхового;
      • Хутора Вільного;
      • Золотого-4;
      • Попасної;
      • Луганського;
      • Новолуганського.

      З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисникам Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї,
      – повідомляють у штабі.

      У штабі наголошують, що за поточну добу втрат немає.

      Що відомо про атаку бойовиків поблизу Золотого

      • Війська окупанта розпочали наступ на українські позиції о 5 ранку 18 лютого. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
      • ЗМІ повідомляли про спроби бойовиків просунутися через лінію розмежування. Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки українські позиції залишаються під контролем Збройних сил.
      • Завершення бою зафіксували о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контуження. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.
      • У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь на атаку бойовиків.
      • За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження.
      • Бойові дії на фронті стали наймасштабнішими від 2018 року.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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