Сутки на фронте: оккупанты понесли потери

5 января российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, к счастью, – украинские защитники уцелели. А вот оккупанты понесли потери: 1 – уничтожен, еще 1 получил ранения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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5 января российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Авдеевки на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении,

– говорится в сообщении.

К слову, оккупанты не применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В ответ на атаку врага подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

К счастью, ни один военнослужащий ВСУ не получил ранения. А вот пророссийские боевики понесли потери. Так, 5 января был ликвидирован 1 оккупант, еще 1 – получил ранения.