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      Доба на фронті: окупанти зазнали втрат

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      Операція об'єднаних сил
      Операція об'єднаних сил / фото з відкритих джерел

      5 січня російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, на щастя, – українські оборонці вціліли. А ось окупанти понесли втрати: 1 – знищено, ще 1 отримав поранення.

      Про це мовиться у ранковому зведенні штабу ООС.

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      5 січня російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Авдіївки на Донецькому напрямку та поблизу селищ Павлопіль, Лебединське, Водяне на Маріупольському напрямку,
      – йдеться у повідомленні.

      До слова, окупанти не застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

      У відповідь на атаку ворога підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

      На щастя, жоден військовослужбовець ЗСУ не отримав поранень. А ось проросійські бойовики понесли втрати. Так, 5 січня був ліквідований 1 окупант, ще 1 – зазнав поранень.

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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