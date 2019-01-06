Доба на фронті: окупанти зазнали втрат

5 січня російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, на щастя, – українські оборонці вціліли. А ось окупанти понесли втрати: 1 – знищено, ще 1 отримав поранення.

Про це мовиться у ранковому зведенні штабу ООС.

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5 січня російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Авдіївки на Донецькому напрямку та поблизу селищ Павлопіль, Лебединське, Водяне на Маріупольському напрямку,

– йдеться у повідомленні.

До слова, окупанти не застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

У відповідь на атаку ворога підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

На щастя, жоден військовослужбовець ЗСУ не отримав поранень. А ось проросійські бойовики понесли втрати. Так, 5 січня був ліквідований 1 окупант, ще 1 – зазнав поранень.