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      Сутки на фронте: враг 16 раз обстрелял украинские позиции, один оккупант уничтожен

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      Враг 16 раз обстрелял украинские позиции, один оккупант уничтожен
      Враг 16 раз обстрелял украинские позиции, один оккупант уничтожен / 24 канал

      19 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, ни один украинский военный не пострадал, а вот боевики понесли потери – один погиб, еще один – получил ранения.

      За 19 января противник раз применил запрещенное минскими соглашениями вооружение, передает штаб ООС.

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      Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись: дважды – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Широкино; из гранатометов – в районе населенного пункта Пески; дважды – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединский; трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия – вблизи поселка Павлополь; дважды с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов калибра 120 миллиметров, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Красногоровка и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Вольный и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Станица Луганская,
      – добавляют в сводке.

      Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

      По данным разведки, 19 января, один оккупант был уничтожен и один ранен.

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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