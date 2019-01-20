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      Доба на фронті: ворог 16 разів обстріляв українські позиції, одного окупанта знищено

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      Ворог 16 разів обстріляв українські позиції, одного окупанта знищено
      Ворог 16 разів обстріляв українські позиції, одного окупанта знищено / 24 канал

      19 січня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, жоден український військовий не постраждав, а ось бойовики понесли втрати – один загинув, ще один – отримав поранення.

      За 19 січня противник раз застосував заборонене мінськими угодами озброєння, передає штаб ООС.

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      Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по позиціях наших захисників велися: двічі – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів поблизу селища Широкине; з гранатометів – в районі населеного пункту Піски; двічі – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу міста Мар'їнка; двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське; тричі з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї – поблизу селища Павлопіль; двічі з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також з мінометів калібру 120 міліметрів, з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Красногорівка та з гранатометів, великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з великокаліберних кулеметів поблизу хутора Вільний та двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Станиця Луганська,
      – додають у зведенні.

      Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

      За даними розвідки, 19 січня, одного окупанта було знищено та одного поранено.

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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