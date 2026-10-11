СМИ опубликовали кадры со свадьбы двоюродной племянницы Путина

В сети появились кадры со свадьбы двоюродной племянницы российского диктатора Владимира Путина – вице-президента "ПСБ Банка" Веры Подгузовой и владельца "Майер Групп" Константина Майора. Пара поженилась в сентябре 2025 года, однако их брак не продлился даже года.

Об этом пишут российские СМИ, в частности Rucriminal.info.

Скандальный развод и попытки сохранить репутацию

Несколько источников в СМИ сообщили, что Подгузова ушла от Майора из-за "внезапных вспышек неадекватного поведения" бизнесмена, обуздать которые ему так и не удалось.

Свадьба двоюродной племянницы Путина: смотрите видео

После разрыва отношений бизнесмен пытался продемонстрировать лояльность к верхушке Кремля и сохранить имидж человека, близкого к семье. Ко дню рождения Владимира Путина на медиафасадах компании разместили портреты диктатора, а также распространили видеоролик с призывом "Вова, домой".

Несмотря на публичную демонстрацию такой преданности, Константину Майору так и не удалось решить проблему и выйти из "черного списка" Службы безопасности президента России и ФСТ.

"Майер Групп" арендовала фасады под рекламу в столичных торговых центрах "Хорошо" (Хорошевское шоссе) и "Океания" (Кутузовский проспект). Но затем разорвал отношения и даже провел мощную PR-атаку на владельцев,

– говорится в материале.

Впоследствии выяснилось, что через сеть офшоров и российских фирм конечной владелицей этих торговых центров является Лилия Ротенберг. После публичных действий арендатора ее структуры подали серию исков о возмещении убытков, которые гражданский суд удовлетворил в полном объеме.

Напомним о слухах о близких отношений Путина с российской спортсменкой Камилой Валиевой. Они появились в 2022 году, когда в день своего 16-летия девушка посетила неформальную встречу в Кремле, где действия диктатора расценили как ухаживания.

Кроме того, в феврале 2024 года Путин и Валиева вновь появились на одном мероприятии. Фигуристку усадили слева от диктатора, что, по дипломатическим стандартам, может свидетельствовать об особой личной близости.