Про це пишуть росЗМІ, зокрема Rucriminal.info.

Скандальне розлучення та спроби зберегти репутацію

Кілька джерел медіа розповіли, що Подгузова покинула Майора через "раптові спалахи неадекватної поведінки" бізнесмена, приборкати які йому так і не вдалося.

Весілля двоюрідної племінниці Путіна: дивіться відео

Після розриву стосунків бізнесмен намагався продемонструвати лояльність до верхівки Кремля та зберегти імідж особи, наближеної сім'ї. На день народження Володимира Путіна на медіафасадах компанії наліпили портрети диктатора, а також поширили відеоролик із закликом "Вова, додому".

Попри публічну демонстрацію такої відданості, Костянтину Майору так і не вдалося розв'язати проблему й вийти з "чорного списку" Служби безпеки президента Росії та ФСТ.

"Маєр груп" орендував фасади під рекламу у столичних торгових центрів "Хорошо" (Хорошівське шосе) та "Океанія" (Кутузовський проспект). Але потім розірвав стосунки та ще й провів потужну PR-атаку на власників,

– йдеться в матеріалі.

Згодом з'ясувалося, що через мережу офшорів та російських фірм кінцевою власницею цих торговельних центрів є Лілія Ротенберг. Після публічних дій орендаря її структури подали серію позовів про відшкодування збитків, які цивільний суд задовольнив у повному обсязі.

Нагадаємо про чутки щодо близьких стосунків Путіна з російською спортсменкою Камілою Валієвою. Вони з'явилися у 2022 році, коли на її 16-річчя дівчина відвідала неформальну зустріч у Кремлі, коли дії диктатора розцінили як залицяння.

Крім того, у лютому 2024 року Путін і Валієва знову з'явилися на одному заході. Фігуристку посадили ліворуч від диктатора, що, за дипломатичними стандартами, може свідчити про особливу особисту наближеність.