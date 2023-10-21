На свадьбе "гуляла вся Украина": экс-прокурору Ильницкому пытались вручить повестку, – СМИ

Экс-прокурору Ростиславу Ильницкому вроде бы пытались вручить повестку в ТЦК. Представители военкомата прибыли по месту фактического проживания военнообязанного.

Об этом сообщает издание со ссылкой на собственные источники. В дом Ильницкого представители ТЦК якобы пришли вечером 20 октября.

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Ильницкому вручили повестку

Сотрудники Лычаковско-Железнодорожного объединенного районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки вечером 20 октября прибыли в дом экс-прокурора Ильницкого. Ему вручили повестку.

Документы о прибытии Ильницкого в военкомат оформляли также в Лычаковско-Железнодорожном ТЦК.

Позже в СМИ уточнили, что повестку Ильницкому все же не удалось вручить, поэтому ее оставили в почтовом ящике.

Скандальная свадьба, на которой "гуляла вся Украина"

12 октября в сети появилась информация о громкой свадьбе бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы. Молодожены заказали торт, высотой около 2 метров. Журналисты установили, что он стоил около 100 тысяч гривен. Шокировал украинцев и размах свадьбы, ведь на него пригласили несколько звезд. Известно, что гостей развлекали Григорий Решетник, Оля Полякова, Александр Пономарев и Дзидзьо.

В сети на такую роскошную свадьбу отреагировали критикой. Украинцы осудили такое "гуляние" во время полномасштабной войны, а также раскритиковали выступавших на нем певцов и телеведущего.

На скандал отреагировали и в ГБР. Там подчеркнули, что Роксолана Москва не работает в ведомстве уже около 2 лет. Татьяна Сапьян отметила, что ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за поступки своей бывшей сотрудницы.

Особенно сеть возмутили слова ведущего Григория Решетника о том, что на свадьбе "гуляет вся Украина". Он прокомментировал этот инцидент и подчеркнул, что любит свою работу.

Как сообщают в сети, в первый день на свадьбе было около 300 гостей. На следующий день собралось еще около 500 человек.

Редакцияобратилась с запросом во Львовский областной ТЦК и СП, чтобы получить комментарий относительно того, действительно ли Ростиславу Ильницкому вручили повестку.