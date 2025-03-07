В России под Волгоградом сделали свалку из цинковых гробов и черных пакетов для "груза 200"

В городе Волжский местные жители обнаружили свалку, на которой лежали цинковые гробы, транспортные ящики и черные пакеты. Гробы принадлежат ритуальному агентству, которое занимается захоронениями участников войны в Украине.

Пропагандистские российские СМИ подтверждают, что в них перевозили трупы погибших в Украине российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как в России сформировалась свалка гробов

Как сообщают российские медиа, гробы принадлежат ритуальному агентству, которое занимается захоронениями военных, участвовавших в войне в Украине. Один из пропагандистских ресурсов подтвердил, что это гробы, предназначены для "груза 200" – тел погибших оккупантов.

На свалке нашли черные мешки для транспортировки тел, вскрытые цинковые гробы с бордово-красным бархатным покрытием, а также деревянные ящики, используемые для перевозки погибших.

Согласно правилам, такие предметы относятся к опасным отходам и должны утилизироваться в специализированных учреждениях, однако обнаружили их под открытым небом.

На место инцидента прибыли сотрудники контрольного управления местной администрации и правоохранители. Также ведется поиск владельца ритуального агентства, которое занималось закупкой гробов.