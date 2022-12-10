Ситуация в районе Сватово – Кременная осложняется: возможны ли новые деоккупации в 2022 году
Ситуация на участке фронта Сватово – Кременная осложняется, ведь россияне предпринимают определенные усилия для усиления своей группировки на этом участке.
Они провели реорганизацию управления, образовав в этом районе три группы войск на базе штабов мотострелковых дивизий. О ситуации в Луганской области 24 каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук.
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Россияне усложнили задачу ВСУ
Также появились признаки перебрасывания туда подразделений воздушно-десантных войск, освободившихся после выхода с правого берега Херсона.
Он отметил, что пока сложно говорить о формировании с российской стороны каких-то ударных группировок, способных проломить украинские позиции. Впрочем, такое усиление, безусловно, усложнит для украинских подразделений, частей и соединений дальнейшее освобождение оккупированной территории.
Андрей Харук рассказал о действиях оккупантов в Луганской области: смотрите видео
Так что прогнозировать что-либо относительно перспектив или временных рамок относительно деоккупации Луганщины сейчас невозможно, поскольку не много известно о реальном положении вещей, о возможностях украинских и российских войск и их потенциале.
Бесспорно, хотелось бы надеяться, что наши войска еще до Нового года сделают какие-то существенные шаги вперед, но не рискну прогнозировать и ставить какие-то временные рамки.
– подчеркнул Харук.
Когда ВСУ могут выйти на линию разграничения 2014 года в Луганской области
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также отметил, что россияне стянули на Луганщину большое количество сил и средств, поэтому украинским подразделениям будет крайне непросто освобождать регион.
- Несмотря на это, он считает реальным сценарий, при котором ВСУ зайдут в Кременную еще к концу года, ведь сейчас они находятся уже в нескольких километрах от этого населенного пункта.
- Более того, он предполагает, что при таких условиях до конца зимы наши военные выйдут на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году полностью освободят Луганскую область.