Самый уязвимый фланг: разведка Британии спрогнозировала действия оккупантов возле Сватового

На протяжении недели интенсивные артиллерийские перестрелки продолжаются вокруг Сватового в Луганской области. Вооруженные Силы Украины дают отпор российским оккупантам.

Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами. Об этом заявили в британской разведке.

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Возле Сватового – самый уязвимый фланг

В разведке считают, благодаря тому, что юго-западную линию фронта России теперь легче оборонять вдоль восточного берега реки Днепр, район Сватового теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск.

Российские лидеры, скорее всего, будут рассматривать сохранение контроля над Сватовым, значительным населенным пунктом в Луганской области, "как политический приоритет",

– отметили эксперты.

В разведке подчеркнули, что командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержки надежной обороны, пытаясь также обеспечить ресурсами наступательные операции южнее в Донецкой области. Помехой как оборонной, так и наступательной способности России продолжает быть острая нехватка боеприпасов и квалифицированного персонала.

Что происходит возле Сватового

Сейчас контрнаступление ВСУ замедлилось возле Белогоровки и Кременной. Сватово же является центром противостояния в Луганской области.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас продолжаются мощные бои по двум направлениям. Первое – Сватово-Кременная. Там ВСУ удается оттеснять понемногу врага.

Алексей Арестович заявлял, что в Сватовом россияне смогли собрать группировку и назвали его "Запад" – у них теперь единая система управления, поэтому они отчаянно бьются.

Достойно внимания – Гайдай рассказал, что происходит возле Сватового: смотрите видео