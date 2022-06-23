В Свердловской области произошел взрыв на заправке: видео, как эффектно горит российский газ

В России теперь ни дня практически не проходит без масштабного пожара. Очередь после складов, заводов, военкоматов и воинских частей дошла и до заправочных станций. АЗС, на которой произошел взрыв, находится в Свердловской области.

О жутком взрыве, а затем и пожаре пишут российские СМИ. По предварительной информации, разгерметизировалась цистерна с газом на заправке в Талице.

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На АЗС пострадали два человека

Сразу после этого раздался взрыв и в небо поднялся гигантский столб пламени и дыма. Пока количество официально пострадавших на АЗС – это двое.

В сеть попало много видео, снятого местными жителями. На кадрах – непосредственно сам момент взрыва, сопровождавшийся очень громким звуком. Заметим, что реакция на сильный "хлопок" (именно такой термин любят использовать российские СМИ в последнее время) у россиян – разные. Одни – онемели, другие начали нецензурно ругаться, а дети встретили взрыв нервным хохотом.

Смотрите на видео, как взорвался газ на заправке в России:

Под Москвой горела фабрика по изготовлению краски

"Горячее" всего было 23 июня и в Подмосковье. Здесь загорелся завод по изготовлению краски. Площадь горящего цеха достигла 2,4 тысячи квадратных метров. Пытаются разобраться с огнем более 50 пожарных и 17 единиц техники. Вроде бы погибших и пострадавших нет. Над фабрикой поднялось облако черного дыма.

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Последние случаи масштабных пожаров в России

16 июня в России вспыхнул пожар на самом крупном газовом месторождении. Возгорание произошло в Ямало-Ненецком автономном округе в одной из ветвей газового коллектора.

Огонь поднялся на несколько метров в высоту, поэтому компании пришлось приостановить работу.

По информации СМИ, в Брянске 14 июня горела военная часть. Произошло это в Клинцах – в 50 километрах от границы Украины.

Также в этот день пылал завод в Одинцово Подмосковье, а также 800 квадратных метров резиденции в Казани.

9 июня в Сергиевом Посаде тушили пожар на заводе по изготовлению военной оптики. К этому привлекали 4 единицы техники.

Смотрите, как горит электростанция в Бурятии: