Истребитель-невидимка F-35B взорвался при падении в США

В США разбился истребитель пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты недалеко от авиабазы Мирамар в Сан-Диего, штат Калифорния. Пилот самолета успел катапультироваться перед падением и выжил.

Об этом сообщает The Associated Press.

Что известно об аварии с истребителем?

Инцидент произошел в пятницу, 31 июля, вблизи авиабазы морской пехоты Мирамар в Сан-Диего. По информации Корпуса морской пехоты США, истребитель F-35B потерпел крушение во время выполнения полета.

Пилот самолета успел катапультироваться до столкновения истребителя с землей.

Пилот катапультировался, его доставили в местное медицинское учреждение в стабильном состоянии для обследования и лечения травм, не угрожающих жизни,

– говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США.

Очевидцы рассказали, что перед падением самолет начал вести себя нестабильно во время захода на посадку. Один из свидетелей аварии Уэйд Лотт сообщил, что видел, как два реактивных самолета заходят на взлетно-посадочную полосу, однако второй внезапно начал замедляться.

По его словам, истребитель на высоте около 30 метров над землей как будто пытался зависнуть в воздухе, после чего пилот катапультировался. Парашют раскрылся вовремя, а сам самолет упал рядом с взлетно-посадочной полосой и взорвался.

На кадрах с места происшествия видны обломки самолета на грунтовом участке, над которым поднимался густой черный дым. К ликвидации последствий были привлечены военные и пожарные, которые тушили возгорание и обрабатывали место падения специальными средствами.

Представительница пожарной службы Сан-Диего Кэндис Хедли сообщила, что спасатели также тушили пожар растительности, возникший неподалеку от места аварии. Информации о других пострадавших или значительных повреждениях на земле не поступало.

Аварию F-35B в Корпусе морской пехоты США классифицировали как "инцидент класса А" – самую серьезную категорию авиационных происшествий, которая предполагает значительные материальные потери или серьезные последствия. В настоящее время военные начали расследование, чтобы установить причины аварии и выяснить, была ли она связана с технической неисправностью, ошибкой во время полета или другими факторами.

Отметим, что F-35B Lightning II – это самая сложная модификация семейства американских истребителей пятого поколения F-35, созданная специально для Корпуса морской пехоты США и других операторов, которым требуется возможность действовать с коротких взлетных полос и кораблей. В отличие от базовой версии F-35A, F-35B оснащен технологией STOVL – короткий взлет и вертикальная посадка благодаря поворотному соплу двигателя и специальному подъемному вентилятору.

Самолет оснащен технологиями малозаметности, которые снижают его видимость для радаров, а также имеет современные датчики, системы обмена данными и возможность поражения целей как в воздухе, так и на земле. Как и другие версии F-35, он способен выполнять роль многоцелевого истребителя и нести вооружение во внутренних отсеках для сохранения характеристик малозаметности.

Главная особенность F-35B – возможность действовать там, где обычным истребителям требуются большие авиабазы: с небольших площадок, передовых баз или универсальных десантных кораблей. Именно эта способность сделала его ключевым самолетом для операций морской пехоты США.

По открытым данным, стоимость одного F-35B составляет примерно 109 миллионов долларов, что делает его самым дорогим из трех основных вариантов F-35.