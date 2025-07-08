В Татарстане мог упасть не "легкомоторный самолет", а сверхсовременный российский БпЛА "Альтиус", – СМИ
- В Татарстане 8 июля, вероятно, упал новейший беспилотник "Альтиус-У", совершавший испытательный полет.
- Беспилотник имеет размах крыльев 28,5 метра, взлетный вес 7 тонн и может находиться в воздухе до 48 часов, его разработка началась в 2011 году.
В российском Татарстане 8 июля прямо на частный дом упал "легкомоторный самолет Cessna". Однако, это вполне мог быть новейший беспилотник "Альтиус-У".
Он якобы совершал испытательный полет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что известно о БпЛА "Альтиус"
РосСМИ пишут, что "Альтиус" упал на дом якобы из-за того, что навигацию нарушили неустановленные средства РЭБ.
А Татарстан, где это произошло, – ключевой регион, где россияне собирают и испытывают свои беспилотники.
Как отметили в "Милитарном", перед падением местные жители видели, что полет "Альтиуса" осуществлялся в сопровождении самолета Cessna.
То, что на самом деле упал не Cessna, а этот "перспективный" российский БпЛА также пишут некоторые украинские OSINT-проекты.
Иногда "Альтиус" называют "Альтаир". Этот разведывательно-ударный БпЛА имеет:
- размах крыльев – 28,5 метра,
- длина – 11,6 метра,
- взлетный вес – 7 тонн,
- высота полета – 12 километров,
- дальность полета – до 10 тысяч километров,
- время пребывания в воздухе – до 48 часов.
Работать россияне над ним начали еще в 2011 году, а в 2016 были первые летные испытания.
В 2019 году "Альтиус" совершил свой первый полет в полностью автоматическом режиме.
После 2020 года работы над ним ускорились.
В 2021 россияне заявили о заключении контракта на поставку российскому минобороны первой партии этих БпЛА. В том же году сообщалось о первом применении оружия с этого беспилотника по наземным целям.
"Альтиус" может нести авиабомбы и ракеты класса "воздух-поверхность".
Аналитики предполагают, что созданием такого беспилотника Россия хотела создать аналог американского MQ-9 Reaper, который имеет тоже и разведывательные, и ударные функции.