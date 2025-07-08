В Татарстане мог упасть не "легкомоторный самолет", а сверхсовременный российский БпЛА "Альтиус", – СМИ

В российском Татарстане 8 июля прямо на частный дом упал "легкомоторный самолет Cessna". Однако, это вполне мог быть новейший беспилотник "Альтиус-У".

Он якобы совершал испытательный полет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о БпЛА "Альтиус"

РосСМИ пишут, что "Альтиус" упал на дом якобы из-за того, что навигацию нарушили неустановленные средства РЭБ.

А Татарстан, где это произошло, – ключевой регион, где россияне собирают и испытывают свои беспилотники.

Как отметили в "Милитарном", перед падением местные жители видели, что полет "Альтиуса" осуществлялся в сопровождении самолета Cessna.

То, что на самом деле упал не Cessna, а этот "перспективный" российский БпЛА также пишут некоторые украинские OSINT-проекты.

Иногда "Альтиус" называют "Альтаир". Этот разведывательно-ударный БпЛА имеет:

размах крыльев – 28,5 метра,

длина – 11,6 метра,

взлетный вес – 7 тонн,

высота полета – 12 километров,

дальность полета – до 10 тысяч километров,

время пребывания в воздухе – до 48 часов.

Работать россияне над ним начали еще в 2011 году, а в 2016 были первые летные испытания.

В 2019 году "Альтиус" совершил свой первый полет в полностью автоматическом режиме.

После 2020 года работы над ним ускорились.

В 2021 россияне заявили о заключении контракта на поставку российскому минобороны первой партии этих БпЛА. В том же году сообщалось о первом применении оружия с этого беспилотника по наземным целям.

"Альтиус" может нести авиабомбы и ракеты класса "воздух-поверхность".

Аналитики предполагают, что созданием такого беспилотника Россия хотела создать аналог американского MQ-9 Reaper, который имеет тоже и разведывательные, и ударные функции.