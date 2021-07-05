Это свержение государственности, – муфтий Исмагилов о ксенофобских заявлениях Кивы
Источник:24 канал
В законе о коренных народах нет русских. Депутатов от ОПЗЖ, повторяющих риторику Кремля, тоже это возмутило. Впрочем, это больше похоже на желание "свергнуть" Украину.
Такое мнение в программе "Между прочим" высказал муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов. В частности, говорится о ксенофобских заявлениях одиозного Ильи Кивы.
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Он подчеркнул, что можно возбуждать несколько уголовных дел за такие заявления. Всю общину мусульман Украины уже сообщили, что от народного депутата звучат такие ксенофобские, шовинистические высказывания и оскорбляют чувства одного из коренных народов, а именно крымских татар.
Кива должен извиниться, – Исмагилов
"Кива в своем посте упомянул и мусульман, а за интересы и защиту мусульман Украины отвечаю я. Поэтому считаю, что господин народный депутат Илья Кива должен извиниться и перед крымско-татарским народом, и перед мусульманами Украины за такое высказывание", – убежден Исмагилов.
Но такое извинение должно быть перед всем народом Украины, потому что он поставил фактически вопрос о свержении государственности, о свержении Украины,
– подчеркнул он.
И добавил, что такие резонансные заявления должны передать в прокуратуру и суд.Внимание! Согласно закону, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, крымские татары, караимы, крымчаки.
Что известно об оскорбительных заявлениях Кивы:
- Кива накануне жестко оскорбил крымских татар, а вместе с ними власть и народ Украины.
- Не скупился нардеп и на оскорбительные выражения в адрес не только власти, но и народа Украины, в частности, представителей крымско-татарского народа. Он возмущен тем, что крымских татар, а не российских, признали коренным народом Украины.
- "Мусульмане, которые воровали православных украинцев и похищают их в рабство, наш коренной народ? А миллионы православных россиян, проживающих на территории Украины, тогда кто? Тупик", – написал одиозный нардеп.
- Нардеп также пожелал "развала и самоуничтожения" Украины.