Нас ожидает сложная неделя, но скоро солнца будет больше, – эксперт о ситуации в энергетике

Ситуация в энергетической системе Украины по-прежнему остается сложной, но контролируемой. Энергетики постоянно работают, а несколько важных факторов помогли пройти первую неделю нового года с меньшим количеством отключений.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. По его словам, сегодня, 8 декабря, длится 39-й день календарной зимы. Сейчас наступает период, когда солнечного света будет становиться все больше, поэтому Украина будет чаще использовать альтернативную электроэнергию, которая поможет балансировать локальные сети.

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Впрочем, следующая неделя будет достаточно сложной. В среднем температура по Украине будет на уровне -5 градусов.

Любое понижение температуры на каждые 5 градусов сказывается на росте спроса на электроэнергию около трети. И именно это нам нужно будет компенсировать и балансировать. Сможем отчасти это сделать благодаря импорту электроэнергии. Он не решает все проблемы, но главное, что он есть,

– заметил Белявский.

Электроэнергией из Европы смогут пользоваться разные промышленные предприятия. А освобожденный баланс будут перегонять на бытовых потребителей и критическую инфраструктуру.

Сейчас Украина ощущает мощную и системную поддержку в энергетике от многих союзников и от стран G7. В частности, от Японии, которая с января 2023 года возглавляет это политическое объединение.

Как удалось добиться меньше отключений в первую неделю нового года

Как отметил Белявский, несмотря на регулярные подлые массированные обстрелы от российских оккупантов, первая неделя нового года энергосистема прошла успешно. Но следует понимать, что многие энергетические объекты до сих пор повреждены.

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По его словам, в первые дни нового года удалось снизить количество отключений из-за 5 факторов. На это повлияли как военные, так и погода.