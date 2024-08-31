Завтра, 1 СЕНТЯБРЯ, время применения и объем мер ограничения будут такими:
00:00 – 17:00 – одна очередь отключений
17:00 – 22:00 – две очереди отключений
22:00 – 24:00 – одна очередь отключений
В Укрэнерго сообщили актуальную информацию относительно отключений света. Так, к сожалению, 1 сентября будут действовать графики.
Завтра, 1 СЕНТЯБРЯ, время применения и объем мер ограничения будут такими:
00:00 – 17:00 – одна очередь отключений
17:00 – 22:00 – две очереди отключений
22:00 – 24:00 – одна очередь отключений