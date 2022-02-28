Свет в Мариуполе выключать не будут: оккупанты распространяют фейк

Российские оккупанты распространяют сообщения о том, что в Мариуполе будут якобы выключать свет. Эта информация не соответствует действительности.

В городском совете Мариуполя сообщили, что оккупанты из России распространяют информацию, что город может уже вскоре остаться без света.

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В Мариуполе не будут выключать свет

Это не соответствует действительности. Электроэнергия подается,

– отметили в горсовете.

Есть проблемы по некоторым улицам Левобережного и Кальмиусского районов. По-прежнему не работают 188 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 41 229 абонентов (линии Город-3, Город-8). Из-за обстрелов у предприятия нет доступа к линиям.

Ситуация в городе

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко примерно 28 февраля, в 16.00 выступил со срочным обращением к горожанам. Он рассказал об актуальной ситуации в городе.

Мэр отметил, что второй день подряд вражеская авиация наносит удары по мирному поселку Сартана и микрорайонам на Левом берегу. Есть жертвы среди мирных и разрушения.

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