Свет начнут выключать позже: "Укрэнерго" изменило график на 29 июля

В понедельник, 29 июля, света будет больше, чем ожидалось. "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графике отключений.

Ожидалось, что сегодня по всей Украине должны применяться графики с 16:00 до 23:00. В этот период должна была действовать одна очередь. В другое время – без ограничений. Впрочем, утром произошли изменения в графике.

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Что изменилось

"Укрэнерго" снизило количество часов, которые украинцы проведут без света. Графики начнут действовать с 18:00 и продлятся до 23:00. В ДТЭК отметили, что изменения касаются Киева, Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины и Донбасса.

В то же время ряд других облэнерго также отметил, что отключения начнутся позже. В частности, такое сообщение сделало "Львовоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".

Ранее в Укрэнерго заявили, что самый сложный период для энергосистемы позади. Впрочем, сейчас дефицит сократился, и ситуация улучшилась.