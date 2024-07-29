Очікувалося, що сьогодні по всій Україні мали застосовувати графіки з 16:00 до 23:00. У цей період повинна була діяти одна черга. В інший час – без обмежень. Втім, вранці відбулися зміни у графіку.

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Що змінилося

"Укренерго" зменшило кількість годин, які українці проведуть без світла. Графіки розпочнуть діяти з 18:00 і триватимуть до 23:00. У ДТЕК зазначили, що зміни стосуються Києва, Київщини, Дніпропетровщини, Одещини та Донеччини.

Водночас низка інших обленерго також зазначило, що відключення розпочнуться пізніше. Зокрема, таке повідомлення зробило "Львівобленерго" та "Запоріжжяобленерго".