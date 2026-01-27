"Будем делать туалеты, как в селе", – глава Деснянской РГА о сложной ситуации на Троещине

В Деснянском районе Киева планируют создавать ископаемые ямы для туалетов. Такое решение могут принять из-за вероятной угрозы замерзания труб водопровода и канализации

Об этом сообщил глава Деснянской РГА Максим Бахматов в интервью LB.ua.

Смотрите также Выживание при -20 градусах: как Россия "замораживает" киевлян в собственных квартирах

Какова ситуация со светом в Деснянском районе?

В понедельник, 26 января, Бахматов заявил, что создание ископаемых туалетов на Троещине рассматривали еще летом, из-за проблем с резервным питанием насосных групп водопровода и Бортнической станции аэрации. По его словам, в случае критической ситуации придется прибегать к простому временному решению – обустройство элементарных уличных санитарных сооружений.

Роется яма, накрывается, сверху дырка – все. Будем делать туалеты, как в селе,

– добавил председатель Деснянской РГА.

Также он отметил, что над этим вопросом работает совместно с "Киевзеленстроем" и районным дорожно-эксплуатационным управлением, которое имеет необходимую технику и работников.

В то же время Бахматов отметил, что Троещина является единственным районом столицы, который полностью зависит от одного источника теплоснабжения без альтернативы подключения к другому. Впрочем сейчас ТЭЦ-6 "точно не подает тепла".

Глава Деснянской РГА отметил, что состояние в энергосистеме после российского обстрела 24 января действительно критическое, а власть разводит руками.

"Хотя еще в августе как глава района я спокойно спросил, что будет, если: а) есть отопление, нет электричества, б) ничего нет вообще – что делаем со школами? В ответ "ха-ха-ха, хи-хи-хи". Пантелеева спрашивал трижды, Кличко трижды. Мне говорят: "Так надо же брать вас, Бахматов, с собой на совещания к премьер-министру". Так берите, я вам все скажу, что будет!", – сказал Бахматов.

По данным Бахматова, сейчас в школах создали 10 пунктов обогрева и пребывания, в которых могут поместиться от 20 до 30 тысяч человек. Однако, если и этого не будет хватать – в запасе еще 40 школ района.

В столице сейчас функционирует 50 мобильных котельных, 5 из которых получил Деснянский район. Другие пункты обогревают тепловыми пушками, генераторами и тому подобное. Глава РГА отметил о необходимости в питании, обогреве, дровах и биотуалетах.

Какова ситуация с теплом и светом в других городах Украины?