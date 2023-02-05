Ситуация меняется динамично, – в Одесской ОВА рассказали о последствиях большой аварии со светом
В результате масштабной аварии в Одесской области почти полмиллиона человек остались без света. К счастью, уже удалось заживить критическую инфраструктуру.
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона рассказал, что две аварийные ситуации в области связаны с предварительными попаданиями россиян в объекты критической инфраструктуры. По словам Братчука, это последствия атак 10 декабря и 26 января, информирует 24 Канал.
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Какая ситуация со светом в Одесской области
Специалисты Минэнергетики говорят о нарушении технологических процессов. Хотя, по мнению спикера, они связаны с вражескими ударами.
Конечно, круглосуточно электроэнергии нет. Сейчас (по состоянию на 7:40 5 февраля – 24 Канал) хотя бы по несколько часов свет доходит до потребителей,
– рассказал Сергей Братчук.
По его словам, есть критические ситуации, экстренные отключения, аварийные отключения. И власти реагируют на эти критические ситуации.
Представитель Одесской военной администрации также отметил, что:
- критическая инфраструктура имеет свет;
- большие котельные подключены, в меньших – еще ведут работу;
- больницы и роддомы работают.
По его словам, в месте его пребывания светло было 1,5 часа из 14.
Ситуация меняется очень динамично – вчера (4 февраля – 24 Канал) полмиллиона человек из Одессы и Одесского района больше всего пострадали от этой аварии. Мы сейчас говорим о том, что опрокидываются определенные мощности от некоторых других территориальных общин,
– заявил Братчук.
По его словам, это делают для того, чтобы сбалансировать сетевую систему. Сергей Братчук призвал людей отнестись к ситуации с пониманием.
Какая ситуация со светом в Одесской области
- В результате двух аварий часть Одесщины осталась без света. В результате первой еще 3 февраля без света были Малиновский, Приморский, Суворовский и часть Одесского района.
- По состоянию на утро 4 февраля без света осталось полмиллиона человек. В этот же день премьер Денис Шмигаль поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в который войдут исполняющий обязанности главы МВД, главы ГСЧС и ОВА, руководитель Укрэнерго и тому подобные.
- Ситуацию в Одесской области усугубил и тот факт, что в регионе морозная погода – минус 2 градуса и падал снег. К счастью, вечером 4 февраля критическую инфраструктуру удалось подключить к электричеству.
- Однако энергетики объяснили, что существенные ограничения света у людей будут еще в течение ближайших дней.