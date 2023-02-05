Ситуация меняется динамично, – в Одесской ОВА рассказали о последствиях большой аварии со светом

В результате масштабной аварии в Одесской области почти полмиллиона человек остались без света. К счастью, уже удалось заживить критическую инфраструктуру.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона рассказал, что две аварийные ситуации в области связаны с предварительными попаданиями россиян в объекты критической инфраструктуры. По словам Братчука, это последствия атак 10 декабря и 26 января, информирует 24 Канал.

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Какая ситуация со светом в Одесской области

Специалисты Минэнергетики говорят о нарушении технологических процессов. Хотя, по мнению спикера, они связаны с вражескими ударами.

Конечно, круглосуточно электроэнергии нет. Сейчас (по состоянию на 7:40 5 февраля – 24 Канал) хотя бы по несколько часов свет доходит до потребителей,

– рассказал Сергей Братчук.

По его словам, есть критические ситуации, экстренные отключения, аварийные отключения. И власти реагируют на эти критические ситуации.

Представитель Одесской военной администрации также отметил, что:

критическая инфраструктура имеет свет;

большие котельные подключены, в меньших – еще ведут работу;

больницы и роддомы работают.

По его словам, в месте его пребывания светло было 1,5 часа из 14.

Ситуация меняется очень динамично – вчера (4 февраля – 24 Канал) полмиллиона человек из Одессы и Одесского района больше всего пострадали от этой аварии. Мы сейчас говорим о том, что опрокидываются определенные мощности от некоторых других территориальных общин,

– заявил Братчук.

По его словам, это делают для того, чтобы сбалансировать сетевую систему. Сергей Братчук призвал людей отнестись к ситуации с пониманием.

Какая ситуация со светом в Одесской области