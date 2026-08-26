Света нет неделями: на оккупированных территориях разворачивается гуманитарная катастрофа

На временно оккупированных территориях Украины стремительно обостряется гуманитарный кризис из-за длительного отсутствия электроэнергии, воды и топлива. Оккупационные власти оказались абсолютно неспособны справиться с последствиями системных отключений электроэнергии и лишь замалчивают проблемы. В то же время местное население все больше осознает лживость российской пропаганды.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу, что наиболее тяжелая ситуация в настоящее время наблюдается в Запорожской области. По его словам, оккупационные власти не предпринимают никаких шагов для обеспечения гражданского населения базовыми услугами.

Где ситуация самая тяжелая?

В Бердянске нормального электроснабжения нет по всему городу уже более 10 дней. Похожая картина наблюдается в Приморске и Кирилловке, где света фактически нет еще с начала августа.

Ситуация в Мелитополе тоже не намного лучше, несмотря на то, что россияне пытаются там хоть как-то поддерживать электроснабжение. Однако свет появляется лишь на несколько часов в сутки и фактически исчезает,

– отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что ситуация будет только ухудшаться, потому что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает российский фронт и оккупированные регионы.

Мы фактически отключаем всю энергоструктуру, существующую на оккупированных территориях, для того чтобы обеспечить успешное проведение военных операций. К сожалению, с другой стороны, россияне вообще, кроме замалчивания и пустых обещаний, ничего не делают,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Почему оккупанты не могут восстановить энергосистему?

Российские захватчики столкнулись с тем, что у них просто нет ресурсов для восстановления поврежденных объектов. Системные удары по подстанциям привели к острому дефициту необходимого оборудования.

В России нет необходимого количества этих трансформаторов для оккупированных территорий, не говоря уже о том, что их нужно как-то доставлять. Сегодняшние оккупационные власти никак не готовятся,

– подчеркнул Андрющенко.

Ситуацию дополнительно осложняет нехватка топлива, которая охватила как саму Россию, так и захваченные территории. Из-за этого оккупанты не могут полноценно использовать даже генераторы.

К слову. В ночь на 20 августа в оккупированном Крыму отключилось электричество из-за вероятного удара по подстанции "Тамань", обеспечивающей связь с российской энергосетью. Блэкаут охватил Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города, однако ближе к утру электроснабжение начали восстанавливать.

Почему крах российской пропаганды становится все более заметным?

Несмотря на заявления так называемых "гауляйтеров" о "процветании" и праздниках, местные жители видят реальную картину. Они сталкиваются не только с отсутствием света и воды, но и с упадком медицины и образования.

Учитывая социальные настроения людей, находящихся под оккупацией, это оказывает влияние. Наши люди действительно склоняются к тому, что Украина должна вернуться. Они убеждены, что Россия ничего хорошего им не принесла,

– отметил спикер.

Даже местные пропагандисты и псевдоблогеры в Мелитополе уже не в состоянии скрывать катастрофу и публикуют видео с возмущением по поводу невыполненных обещаний Кремля.