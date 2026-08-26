Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що найважчий стан наразі спостерігається у Запорізькій області. За його словами, окупаційна влада не робить жодних кроків для забезпечення цивільного населення базовими послугами.

Де ситуація є найгіршою?

У Бердянську нормального електропостачання немає по всьому місту вже понад 10 днів. Схожа картина спостерігається у Приморську та Кирилівці, де світло фактично відсутнє ще з початку серпня.

Ситуація в Мелітополі теж не набагато краща, попри те, що росіяни намагаються там хоч якось підтримувати електропостачання. Проте світло з'являється лише на кілька годин на добу і фактично зникає,

– зазначив Андрющенко.

Він підкреслив, що ситуація лише погіршуватиметься, адже Сили оборони України продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує російський фронт та окуповані регіони.

Ми фактично вимикаємо всю енергоструктуру, яка існує на окупованих територіях для того, щоб забезпечити вдале проведення військових операцій. На жаль, з іншого боку, росіяни взагалі окрім замовчувань і пустих обіцянок нічого не роблять,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Чому окупанти не можуть відновити енергосистему?

Російські загарбники стикнулися з тим, що просто не мають ресурсів для відновлення пошкоджених об'єктів. Системні удари по підстанціях призвели до гострого дефіциту необхідного обладнання.

У Росії немає для окупованих територій необхідної кількості цих трансформаторів, не кажучи про те, що їх треба якось доставляти. Окупаційна влада сьогоднішні ніяк не готується,

– наголосив Андрющенко.

Ситуацію додатково ускладнює брак палива, який охопив як саму Росію, так і захоплені території. Через це окупанти не можуть повноцінно використовувати навіть генератори.

До слова. У ніч на 20 серпня в окупованому Криму зникло світло через імовірний удар по підстанції "Тамань", що забезпечує зв'язок із російською енергомережею. Блекаут охопив Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста, проте ближче до ранку електропостачання почали відновлювати.

Чому крах російської пропаганди стає дедалі помітнішим?

Попри заяви так званих "гауляйтерів" про "процвітання" та свята, місцеві жителі бачать реальну картину. Вони стикаються не лише з відсутністю світла й води, а й із занепадом медицини та освіти.

З огляду на соціальні настрої людей, які перебувають в окупації, це має вплив. Наші люди дійсно схиляються до того, що має повертатися Україна. Вони переконані, що Росія нічого хорошого їм не принесла,

– зауважив спікер.

Навіть місцеві пропагандисти та псевдоблогери у Мелітополі вже не спроможні приховувати катастрофу й публікують відео з обуренням щодо невиконаних обіцянок Кремля.