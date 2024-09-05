Изменения климата и евроинтеграция: биография Светланы Гринчук, возглавившей Минприроды

Верховная Рада назначила Светлану Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Ранее она работала на должности заместителя министра энергетики.

4 сентября правительство поддержало увольнение Руслана Стрельца с этой должности. По информации народного депутата Ярослава Железняка, днем позже назначение Гринчук поддержали голосами 246 нардепов. Что известно о политике и какие должности она ранее занимала – рассказывает 24 Канал.

Читайте также В Верховную Раду поступили представления Шмыгаля по 8 министрам: есть ли сюрпризы

Что известно о жизни Светланы Гринчук

Стоит отметить, что в сети можно увидеть сравнительно мало информации о жизни новой руководительницы Минприроды. Известно, что Светлана Гринчук родилась в Черновицкой области.

Высшее образование она получила в Черновицком торгово-экономическом институте. Политик имеет финансово-экономическую специальность и является кандидатом экономических наук. В 2013 году Светлана Гринчук защитила диссертацию на тему "Развитие ипотеки в сельском хозяйстве Украины".

Светлана была замужем за Вячеславом Гринчуком. По открытым данным, он занимается предпринимательской деятельностью (основной вид деятельности – функционирование аттракционов и тематических парков). Также Вячеслав является основателем общественной организации "Офис независимых экологов". Однако после 2022 года Светлана Гринчук перестала упоминать мужа в декларации. У Светланы и Вячеслава также есть дочь Юлия.

Какие должности ранее занимала политик ранее

В 2016 году Гринчук возглавила Департамент по вопросам изменения климата и защиты озонового слоя в Министерстве окружающей среды. Она в частности занималась ратификацией и имплементацией Парижского климатического соглашения и обеспечением выполнения Украиной международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам.

В 2019 году Светлана Гринчук занимала должность советника главы правительства. Тогда она занималась вопросами охраны окружающей среды и изменения климата.

В 2022 году политик была заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции.

5 сентября 2023 года Гринчук назначили на должность заместителя министра энергетики, она также руководила Офисом поддержки реформ при ведомстве.

Светлана Гринчук и советник Северо-Балтийской Консультативной группы высокого уровня по вопросам вступления Украины в ЕС / Фото: Министерство энергетики Украины

Обратите внимание! В Минэнерго отмечают, что Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в правительстве (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и тому подобное.

К слову, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства". По его словам, более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения.