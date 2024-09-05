4 вересня уряд підтримав звільнення Руслана Стрільця з цієї посади. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, днем пізніше призначення Гринчук підтримали голосами 246 нардепів. Що відомо про політикиню та які посади вона раніше обіймала – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про життя Світлани Гринчук

Варто зазначити, що в мережі можна побачити порівняно мало інформації про життя нової очільниці Міндовкілля. Відомо, що Світлана Гринчук народилася у Чернівецькій області.

Вищу освіту вона здобула в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Політикиня має фінансово-економічний фах та є кандидаткою економічних наук. У 2013 році Світлана Гринчук захистила дисертацію на тему "Розвиток іпотеки в сільському господарстві України".

Світлана була одружена з В'ячеславом Гринчуком. За відкритими даними, він займається підприємницькою діяльністю (основний вид діяльності — функціонування атракціонів і тематичних парків). Також В'ячеслав є засновником громадської організації "Офіс незалежних екологів". Однак після 2022 року Світлана Гринчук перестала згадувати чоловіка в декларації. У Світлани та В'ячеслава також є дочка Юлія.

Які посади раніше обіймала політикиня

У 2016 році Гринчук очолила Департамент з питань зміни клімату та захисту озонового шару в Міністерстві навколишнього середовища. Вона зокрема опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

У 2019 році Світлана Гринчук обіймала посаду радниці глави уряду. Тоді вона займалася питаннями охорони навколишнього середовища і зміни клімату.

У 2022 році політикиня була заступнцею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

5 вересня 2023 року Гринчук призначили на посаду заступниці міністра енергетики, вона також керувала Офісом підтримки реформ при відомстві.

Світлана Гринчук та радник Північно-Балтійської Консультативної групи високого рівня з питань вступу України до ЄС / Фото: Міністерство енергетики України

Зверніть увагу! У Міненерго зазначають, що Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в уряді (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у межах ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

До слова, раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду". За його словами, понад 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін.