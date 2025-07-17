Светлана Гринчук возглавила Министерство энергетики: что о ней известно

Верховная Рада Украины 17 июля проголосовала за назначение Светланы Гринчук новым министром энергетики. До этого она занимала должность главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В ее биографии уже есть опыт работы в Минэнерго. Что известно о Светлане Гринчук, которая возглавила Министерство энергетики Украины, читайте в материале 24 Канала.

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Где училась и какие были первые шаги в карьере Светланы Гринчук?

Светлана Гринчук родилась 11 ноября 1985 года в Черновцах. Образование получила в Черновицком торгово-экономическом институте Государственного торгово-экономического университета, который закончила в 2008 году. Там она училась по специальности "Финансы" и получила квалификацию магистра финансов.

С мая 2009 года по май 2012 года Гринчук училась в аспирантуре Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Национальной академии аграрных наук Украины. В мае 2014 года ей присудили научную степень кандидата экономических наук по специальности деньги, финансы и кредит.

Свою карьеру Гринчук начала в Киевском национальном торгово-экономическом университете в 2008 году в должности преподавателя финансового факультета.

С 2012 года стала научным сотрудником ННЦ "Институт аграрной экономики" НААНУ. Известно, что она активно участвовала в разработке теоретико-методологических основ государственной финансовой политики стимулирования эффективного производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.

Какой был ее опыт на госслужбе?

В 2015 году Гринчук стала главным специалистом Департамента по вопросам безопасности жизнедеятельности, охраны окружающей природной среды и агропромышленного комплекса в Секретариате Кабинета Министров Украины.

Уже через год – в 2016 она стала Директором департамента по вопросам изменения климата и защиты озонового слоя в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Известно, что она активно участвовала во внедрении международных климатических соглашений, таких как Парижское климатическое соглашение, а также обеспечивала соблюдение Украиной обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам.

Со временем, а именно в 2019 году, ее назначили советником Премьер-министра Украины по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата на общественных началах. В 2020 году занимала аналогичную должность советника в Министерстве финансов Украины.

Уже в 2022 году она стала заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, ответственной за европейскую интеграцию министерства. Известно, что Гринчук формировала и реализовывала политику по вопросам европейской интеграции, соблюдения и организации выполнения обязательств, взятых Украиной по международным договорам, в части компетенции Минприроды. Занималась разработкой и осуществлением мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В сентябре 2023 года она стала заместителем Министра энергетики Украины. На этой должности она координировала работу по разработке общегосударственных и региональных стратегий, государственных целевых программ, планов развития в сфере энергетики и должность Директора Офиса поддержки реформ при министерстве энергетики, где осуществляла реализацию политики по интеграции энергетических рынков с ЕС, декарбонизации энергетики и развития ВИЭ, корпоративного управления, энергетической безопасности.

Уже 5 сентября 2024 года ее назначили Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Что известно о назначении Светланы Гринчук на должность министра энергетики?

В четверг, 17 июля, Верховная Рада проголосовала за новые назначения в Кабмине. Отметим, что главой нового правительства Украины стала Юлия Свириденко.

Поэтому, нардепы поддержали назначение Светланы Гринчук на должность министра энергетики.

Ее предшественником на этой должности был Герман Галущенко. Его же 17 июля назначили на должность министра юстиции Украины.