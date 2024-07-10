Во Львове прощаются с врачом Светланой Лукьянчик, которая погибла в результате удара по "Охматдету"

Российская армия 8 июля нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет". В результате атаки погибла 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчик.

Светлану Лукьянчик похоронят на Голосковском кладбище рядом с родителями. Близкие и родные вспоминают Светлану как очень доброго, отзывчивого и профессионального врача.

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Во Львове прощаются со Светланой Лукьянчик

В 14:00 во Львове началась церемония прощания с 30-летней Светланой Лукьянчик. Родные, близкие и знакомые собрались в Гарнизонном Храме, чтобы провести талантливого врача в последний путь.

Церемония прощания со Светланой Лукьянчик – больше в галерее

Журналистке 24 Канала удалось пообщаться с женщиной, которая также пришла попрощаться со Светланой Лукьянчик. Она рассказала, что лично не была знакома, однако они часто встречались на работе, ведь женщина работала на скорой и часто привозила к Светлане детей. По ее словам, Светлана Лукьянчик была очень милой, а ее сердце всегда тянулось к детям.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что в таком молодом возрасте Светлана Лукьянчик успела очень много сделать для облегчения страданий маленьких пациентов, в частности с почечной недостаточностью. Об этом свидетельствуют многочисленные воспоминания родителей детей, которых она вела, друзей, знакомых, коллег Светланы.

А сколько еще могла бы сделать... Близкие говорят, она жила работой. Лечила детей от рождения и до 18 лет. Светлана работала в единственном в Украине отделении, где дети с хронической болезнью почек всех видов и степеней тяжести могли лечиться стационарно. Сейчас отделение полностью разрушено,

– добавил Козицкий.

Воспитательница отделения токсикологии Валентина Гребенюк в комментарии Суспильному также рассказывала, что в трагический день 8 июля Светлана как раз вернулась из отпуска. Врач имела очень много планов, и мечтала всю жизнь посвятить медицине.

Андрей Садовый также ранее рассказывал, что Светлана была сиротой. Ее родители погибли, когда девочка была еще очень маленькой. Воспитанием Светланы занималась родная тетя, которая и помогла воплотить мечту стать врачом.

Так, Светлана Лукьянчик закончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, где училась очень хорошо. Также врач постоянно улучшала свои навыки, и была в различных командировках в Канаде и Испании.

В Минздраве ранее сообщали, что Светлана погибла, спасая маленьких пациентов. Так, враг атаковал отделение, в котором проводили диализ, а 30-летняя врач приложила максимальные усилия, чтобы спасти детей.