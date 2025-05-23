"Булгаковский Киев" – фейк империи: как в столице уничтожали украинскую идентичность

Писательница Светлана Поваляева рассказала, как советская пропаганда стерла настоящую киевскую идентичность. И кто на самом деле заслуживает называться киевлянином.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью писательницы, поэтессы Светланы Поваляевой в спецпроекте общественной инициативы “Игла” – “Киев мой“, который стартовал ко Дню Киева.

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Как в Киеве уничтожали язык, идентичность и память

Киев – город с тысячелетней историей, который годами пытались превратить в "русский город". Образы настоящих киевлян – вытирались из коллективной памяти, а взамен массово навязывали миф о "булгаковском Киеве".

Эта история началась где-то в конце XIX века. Далее уже при красном терроре и с оккупацией большевиков, особенно при Сталине, буквально насаждалась идея этого "русского города": Киев – "русский город", Киев – "это столица". Киев "никогда не говорил по-укрАински, – сказала художница.

Миф, который разросся в 90-х

По словам Поваляевой, настоящую историю Киева заменяли художественными альбомами с эстетикой Булгакова. Его изображали как "главного певца Киева", хотя единственный роман писателя о городе – откровенно украинофобская "Белая гвардия".

Там не было ни Нечуя-Левицкого, ни Евгения Чикаленко. Никого не было. Почему-то Булгаков стал подаваться как такой певец Киева, такой прямо киевлянин, который тот Киев любил, что поехал аж в Москву и писал "письма" Сталину,

– подчеркнула Поваляева.

Киевлянин – не по месту рождения

Художница убеждена, что идентичность не определяется пропиской. Быть киевлянином – означает любить этот город, беречь его наследие, историю и природу.

Есть люди, которые наоборот сюда приезжают и делают много для развития и для защиты города. Например, Протасов Яр защищали не только жители Соломенки и Протасова Яра. Один из ближайших собратьев Романа (Роман Ратушный – младший сын Светланы Поваляевой, который погиб на фронте – ред.) – Евгений Черепня, он вообще сам из Славянска,

– подчеркнула Поваляева.

Она также рассказала, что часть киевских застройщиков – именно из Киева. Но они разрушают город, потому что не имеют элементарного чувства уважения к его духу и прошлому.

Человек может быть там хоть в пятом колене киевлянином, но совершенно не ценить, не понимать ценности, древности, и духа этого города,

– объясняет поэтесса.

Украинская идентичность – превыше всего

Поваляева считает, что локальные идентичности создавались искусственно – чтобы размыть украинскую.

Любой настоящий киевлянин, настоящий одессит, настоящий харьковчанин – это прежде всего – украинец. У нас есть украинская идентичность. То, что у нас есть какие-то региональные культурные особенности, это вполне нормально, но это не может быть отдельной идентичностью. Эти идентичности локальные, они навязывались и создавались, как мне кажется, из воздуха, именно для того, чтобы затереть украинскую идентичность и взамен создать какой-то симулятор чего-то вроде культурного,

– подытожила она.

Спецпроект "Києве мій" призван вернуть киевлянам память о своем городе – настоящем и украинском. И в этом – главное оружие против застроек, забвения и мифов.